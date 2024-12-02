Финальный раунд Кубка Дэвиса переедет в Италию на ближайшие три года

Финальный раунд Кубка Дэвиса переедет из Малаги (Испания) в Италию на ближайшие три года. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте турнира.

В 2025 году турнир пройдёт в Болонье. Ранее сообщалось, что идут разговоры о проведении Кубка Дэвиса в Италии вплоть до 2030 года.

С 2019 по 2024 год финальный раунд Кубка Дэвиса проходил в Испании. С 2019-го по 2021-й — в Мадриде, с 2022-го по 2024-й — в Малаге. Напомним, действующими победителями соревнований являются итальянские теннисисты.

Отметим, что в ноябре стало известно, что до 2030 года в Италии будет проводиться Итоговый турнир ATP.