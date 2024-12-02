Стала известна сетка квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025

Прошла жеребьёвка квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025.

Первый круг квалификационного раунда состоится с 31 января по 2 февраля. Победители противостояний сыграют во втором круге с 12 по 14 сентября.

Чемпионы 2024 года, сборная Италии, стала единственной командой, которая квалифицировалась в финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025 автоматически. Сборная Нидерландов, которая играла в финале, начнёт борьбу со второго круга в сентябре.

Финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025 состоится в ноябре, точные даты будут известны позднее. Сегодня, 2 декабря, также стало известно, что финальный отрезок турнира будет проводиться в Италии в ближайшие три года.