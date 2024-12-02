Джек Дрейпер рассказал, что Янник Синнер научил его готовить

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, что лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер научил его готовить пасту.

«Я ничего не умел готовить. Янник — итальянец, поэтому я думал, что он умеет готовить пасту. Может, мне стоило спросить у мамы, но я этого не сделал. Он сделал хорошую пасту и научил меня её готовить», — приводит слова Дрейпера The Guardian.

Напомним, в текущем сезоне Джек Дрейпер впервые вышел в полуфинал US Open. В 1/2 финала он уступил Яннику Синнеру. Кроме того, Дрейпер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале турнира он обыграл россиянина Карена Хачанова.