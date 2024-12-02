Дрейпер — о хейтерских комментариях: девушкам достаётся гораздо больше, чем парням

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, что регулярно получает оскорбительные комментарии в социальных сетях.

«Я выиграл свой первый профессиональный матч в 2018 году со счётом 6:0, 6:0 и был ужасным человеком — они собирались найти мою маму. После каждого поединка, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь, получаешь сотни сообщений от людей и не можешь это остановить. Когда я проигрываю матч, просто зайдите на мою страницу, и вы, вероятно, увидите около 100 сообщений с эмодзи клоуна или змей. Ты не можешь это контролировать. Это бывает у всех и особенно у девушек. Девушкам достаётся гораздо больше, чем парням», — приводит слова Дрейпера The Guardian.