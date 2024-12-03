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451-й номер рейтинга ATP перенёс инсульт во время матча на турнире ITF

451-й номер рейтинга ATP перенёс инсульт во время матча на турнире ITF
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451-я ракетка мира турецкий теннисист Алтуг Джеликбилек перенёс инсульт во время матча стадии полуфинала на турнире уровня ITF в Монастире (Тунис). Во время одного из геймов спортсмен рухнул на корт и потерял сознание. У него случилось кровоизлияние в мозг.

Позднее стало известно, что 28-летнему Джеликбилеку провели операцию в Тунисе. Федерация тенниса Турции опубликовала заявление, в котором подтвердила, что он находится в стабильном состоянии. Ситуация находится под контролем представителей федерации и посольства Турции в Тунисе. Отмечается, что рядом с теннисистом находятся его мама и друзья.

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