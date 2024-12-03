Мария Шарапова и Серена Уильямс посетили British Fashion Awards

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова и 23-кратная победительница мэйджоров американская теннисистка Серена Уильямс посетили British Fashion Awards.

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British Fashion Awards — церемония, ежегодно проводимая в Великобритании с 1989 года для демонстрации британских дизайнеров и вручения наград тем, кто внёс наиболее значительный вклад в развитие индустрии моды в течение года.

Фото: Gareth Cattermole

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Серена Уильямс за свою профессиональную карьеру выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.