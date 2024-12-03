Испанская теннисистка 12-я ракетка мира Паула Бадоса опубликовала мотивационный пост в социальных сетях. Спортсменка выложила фото в социальные сети из тренажёрного зала.

«Мечты не сбудутся, если ты не будешь работать над ними», — написала Бадоса в социальных сетях.

Паула Бадоса Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2. Испанская теннисистка сыграла в одиночном разряде против второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек и уступила со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Ранее она поделилась романтичной фотографией со Стефаносом Циципасом.