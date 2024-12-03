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Лайович: расскажу Джоковичу, что отлично провёл время в Санкт-Петербурге

Лайович: расскажу Джоковичу, что отлично провёл время в Санкт-Петербурге
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Сербский теннисист 81-я ракетка мира Душан Лайович высказался о возможном участии соотечественника Новака Джоковича на турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

«Думаю, сложно привезти его куда-нибудь. Если он меня спросит про этот турнир, то я расскажу ему, что отлично провёл здесь время. Я знаю, что он очень любит посещать и исследовать новые места», — приводит слова Лайовича «Спорт день за днём».

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходил в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря. По правилам соревнований каждый матч состоял из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии оставалось больше минуты, то игрался ещё один гейм, если меньше, то сет считался завершённым.

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