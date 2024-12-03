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На 91-м году жизни скончался титулованный австралийский теннисист Нил Фрейзер

На 91-м году жизни скончался титулованный австралийский теннисист Нил Фрейзер
Нил Фрейзер
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Сегодня, 3 декабря, стало известно о кончине титулованного 91-летнего австралийского теннисиста Нила Фрейзера. Об этом сообщили в Reuters.

За профессиональную карьеру Фрейзеру удалось трижды выиграть турниры серии «Большого шлема» в одиночном разряде — Уимблдон в 1960 году и Открытый чемпионат США в 1959 и 1960 годах. В парном разряде титулы «Большого шлема» он завоёвывал 11 раз. Экс-теннисист также был многолетним капитаном сборной Австралии в Кубке Дэвиса. В 1984 году Нил Фрейзер стал членом Международного зала теннисной славы.

Австралиец также являлся первой ракеткой мира в 1959 и 1960 годах.

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