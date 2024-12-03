Александр Медведев: Шарапова могла бы участвовать в турнире в Санкт-Петербурге

Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев заявил, что пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова может быть приглашена на международный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».

«Знаю, что она держит себя в форме. В матче легенд или в турнире легенд, который пошёл бы в зачёт общего турнира, она могла бы участвовать. Это хорошая идея», — приводит слова Медведева ТАСС.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходил в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря. По правилам соревнований каждый матч состоял из трёх 20-минутных сетов. Если до окончания партии оставалось больше минуты, то игрался ещё один гейм, если меньше, то сет считался завершённым.