«Люблю». Брат Калинской опубликовал детское фото теннисистки

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский поздравил с днём рождения свою сестру, российскую теннисистку Анну Калинскую. Футболист опубликовал совместное фото из детства.

Фото: страница калинского в социальных сетях

«С днём рождения, систер. Люблю», — подписал публикацию полузащитник «Пари НН».

Вчера, 2 декабря, Анне Калинской исполнилось 26 лет. Для Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Анна впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open, уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и Берлине). Она расположилась на 14-й строчке мирового рейтинга.