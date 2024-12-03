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«Люблю». Брат Калинской опубликовал детское фото теннисистки

«Люблю». Брат Калинской опубликовал детское фото теннисистки
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Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский поздравил с днём рождения свою сестру, российскую теннисистку Анну Калинскую. Футболист опубликовал совместное фото из детства.

Фото: страница калинского в социальных сетях

«С днём рождения, систер. Люблю», — подписал публикацию полузащитник «Пари НН».

Вчера, 2 декабря, Анне Калинской исполнилось 26 лет. Для Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Анна впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open, уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и Берлине). Она расположилась на 14-й строчке мирового рейтинга.

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