Ник Кирьос признался, что никогда не мечтал быть топ-игроком

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился воспоминаниями раннего этапа профессиональной карьеры. Он рассказал, как начал заниматься теннисом.

«Всё произошло очень быстро. Отец сказал мне: «Заканчиваем с баскетболом, начинаем играть в теннис». И я бросил баскетбол, так как теннис в Австралии очень развит. Когда мне было 19, я только что закончил школу и играл на челленджере. А где-то через неделю обыграл Рафу. Я смотрел на список людей, которые выиграли челленджер к 18 годам или около того. В нём были люди типа Федерера или Димитрова, но я думал, что ни за что не стану таким. Я был здоровым, играл в видеоигры, почти не тренировался, ел всякие гадости. Всё просто произошло. Я никогда об этом не мечтал», — заявил Кирьос на подкасте UTS.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В прошедшем сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.