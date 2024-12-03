Анастасия Потапова: очень сильно скучаю по турнирам в России

35-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, что скучает по международным турнирам в России. Ранее спортсменка приняла участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

— Атмосфера на кортах и стадионе была просто потрясающая, я наслаждалась каждой минутой. Из года в год я возвращаюсь сюда и очень жду этой недели. Для меня это отличная возможность побывать у себя дома и выступить перед нашим народом.

— Скучаете по официальным турнирам в России?

— Очень сильно. Не только я, но и иностранные игроки. Все отмечают, что организация турниров в России была на высшем уровне. Надеюсь, что они вернутся к нам.

— Что делаете первым делом, приезжая в Россию?

— Возвращение домой немножко расслабляет. Когда приезжаю в Россию, еду к себе в квартиру и наслаждаюсь нахождением дома, — приводит слова Потаповой «Матч ТВ».