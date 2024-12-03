Димитров: теннис не раз разбивал мне сердце, но я благодарен за это

10-я ракетка мира представитель Болгарии Григор Димитров принял участие в рубрике ATP, где признался в любви к теннису.

«Дорогой теннис, у нас с тобой долгая история любви. Мы познакомились, когда мне было три года. Тогда мама подарила мне маленькую ракетку. Я бил мячом о битую стену в родном городе. Это была наша первая встреча. История приняла новый оборот, когда я пришёл на корты с отцом. Он научил меня играть, за что я ему очень благодарен.

Это время было наполнено любовью, переживаниями, радостями, невероятными моментами, и я буду вечно благодарен за то, что ты привнёс не только в мою жизнь, но и в моё сердце. Это была любовь с первого взгляда. Теннис стал частью моей жизни.

Но он не раз разбивал мне сердце. Не знаю, стоит ли благодарить тебя за это, но я благодарю. Мне пришлось преодолеть эти моменты. Но ты показал мне, что теннис говорит на языке жизни.

Самые яркие воспоминания о теннисе… С чего начать? Победа на чемпионате Европы в 14 лет, на юниорских турнирах «Большого шлема», потрясающие розыгрыши против величайших теннисистов, победы на особенных турнирах и всё то, что заставляло меня широко улыбаться. Всем этим я тоже обязан тебе. Так держать, теннис. С любовью, Григор», — заявил Димитров.