Ига Швёнтек сменила PR-менеджера на фоне допинг-скандала

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сменила PR-менеджера, сообщил журналист Михал Самульский в соцсети X (ранее Twitter).

Паула Воллека, которая сотрудничала с теннисисткой более трёх лет, покинет свою должность. Её заменит Дарья Сульгостовска.

В четверг, 28 ноября, стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.