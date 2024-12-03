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«Она может посыпаться». Сафина — о карьере Швёнтек после допинг-скандала

«Она может посыпаться». Сафина — о карьере Швёнтек после допинг-скандала
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина отреагировала на новость о положительном допинг-тесте второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек.

«Будет интересно понаблюдать за Игой. Мне почему-то кажется, что она очень красиво маскирует [эмоциональность]. Она «робот», выходит на корт, будто нет эмоций. Но у меня ощущение: что-то может пойти не так и она может посыпаться. Со стороны кажется, слишком у неё всё наигранно, профессионально», — сказала Сафина в эфире «Больше! Лайв».

В четверг, 28 ноября, стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

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