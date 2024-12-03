Тартакова — о допинг-делах Швёнтек и Синнера: нас держат за каких-то кретинов

Ведущая Софья Тартакова высказалась о системе допинг-расследований по делам лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира польки Иги Швёнтек.

«Что меня больше всего бесит: мы начинаем переживать за игрока (Ига снялась с азиатской серии турниров – Сеул, Пекин, Ухань – из-за травмы. Прим. «Чемпионата»). Ну мы что, идиоты, что ли? Почему нам нельзя просто сказать: идёт расследование, пытаемся разобраться в допинг-тестах, сверяем чеки. Почему нас второй раз подряд держат за каких-то кретинов, что в деле с Синнером, что в деле со Швёнтек?

Эта отложенная информация вредит не только прессе, но и игроку, потому что мы – окей, я, буду говорить про себя – начинаем смотреть на Швёнтек так: «Ну Ига, ну зачем? Можно было сразу раскрыть все карты», — сказала Тартакова в эфире «Больше! Лайв».

Напомним, и Швёнтек, и Синнер не сразу обнародовали информацию о проваленных допинг-тестах. Сперва спортсмены отбыли дисквалификацию и пропустили несколько турниров под предлогом полученных повреждений.