Джокович — лидер по сумме призовых в истории тенниса с учётом инфляции, Медведев — 12-й

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал лидером по сумме призовых в истории тенниса с учётом инфляции. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.
Рейтинг призовых с учётом инфляции:
1. Новак Джокович – $ 211 397 612 ($ 185 065 269 — официальная сумма призовых).
2. Роджер Федерер – $ 171 785 513 ($ 130 594 339).
3. Рафаэль Надаль – $ 162 526 751 ($ 134 946 100).
4. Энди Маррей – $ 79 527 410 ($ 64 687 542).
5. Пит Сампрас – $ 77 791 676 ($ 43 280 489).
6. Андре Агасси – $ 57 661 180 ($ 31 152 975).
7. Иван Лендл – $ 56 210 616 ($ 21 262 417).
8. Александр Зверев – $ 51 984 231 ($ 47 543 924).
9. Джон Макинрой – $ 46 793 567 ($ 12 552 132).
10. Стэн Вавринка – $ 46 487 138 ($ 37 250 116).
11. Борис Беккер – $46 277 010 ($2 5 080 956).
12. Даниил Медведев – $ 45 916 951 ($ 43 764 163).
При учёте призовые игрока за каждый сезон в отдельности пересчитывались с учетом инфляции на 2024 год и затем суммировались.