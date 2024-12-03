Светлана Кузнецова отреагировала на слухи о расставании Синнера и Калинской

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на интригу в отношениях российской теннисистки Анны Калинской и лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Фанаты не дождались от итальянца публичного поздравления его девушки Анны Калинской, которая вчера отметила 26-й день рождения. Почему ждали? А потому что пару снова подозревают в расставании, хотя главные атрибуты крепких отношений — лайки в соцсетях — на месте», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 2 декабря, Анне Калинской исполнилось 26 лет. Для Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Анна впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open, уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и Берлине). Она расположилась на 14-й строчке мирового рейтинга.