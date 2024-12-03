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В команде Алькараса появится новый тренер. Ранее он работал с Карреньо-Бустой

В команде Алькараса появится новый тренер. Ранее он работал с Карреньо-Бустой
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В команде третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса появится второй тренер по теннису. К основному специалисту, работающему с 21-летним испанцем, бывшей первой ракеткой мира, Хуан-Карлосу Ферреро присоединится Самуэль Лопес. Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Ранее на протяжении девяти лет Лопес работал с соотечественником Алькараса Пабло Карреньо-Бустой. При этом услуги нового тренера уже были оказаны Карлосу во время «Мастерса» в Майами в 2022 году, а также на двух последних турнирах в Queen’s Club и на Australian Open — 2024.

Отметим, что первым совместным турнирном для Алькараса и Лопеса в новом сезоне станет ATP-500 в Роттердаме.

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