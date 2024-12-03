Циципас подключился к эфиру Серены Уильямс и спросил у неё про лучший момент в карьере

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас неожиданно подключился к эфиру 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс в одной из социальных сетей.

Фото: Личный архив Уильмс

Циципас: Я хочу задать один вопрос. Какой момент из твоей карьеры — самый любимый?

Серена: Думаю, это победа на Australian Open. В тот момент я была беременна. Когда турнир закончился, я была на девятой неделе.

Циципас: О, я тоже его люблю. Наверное, это было в два раза сложнее, чем выиграть при обычных обстоятельствах.

Серена: Конечно, в какой-то момент я не могла дышать. А в итоге выиграла, не отдав ни сета своим соперницам. Всё дело в том, что я осознавала свою усталость и понимала, что просто не смогу победить, если придётся играть третий сет. Поэтому сильно выкладывалась в первых двух.

Отметим, что в этом же эфире Циципас рассказал, что Уильямс – единственная теннисистка женского тура, которая смогла выполнить эйс против него. Это случилось на Кубке Хопмана.