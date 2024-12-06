Новый PR-менеджер Швёнтек: ставлю своей целью продвижение ценностей личного бренда Иги

Дарья Сульгостовска, новый PR-менеджер пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» второй ракетки мира польки Иги Швёнтек, прокомментировала начало сотрудничества с теннисисткой.

«Присоединение к команде Иги Швётек, великого человека, который устанавливает спортивные и социальные стандарты в современном мире, — это невероятная часть. Я как тот, кто всегда был увлечён спортом, особенно теннисом, и который также является профессиональным психологом, ценю и очень уважаю имиджевую работу, проделанную всей командой до этих пор. Я очень благодарна за то, что становлюсь частью этого. Благодарна за доверие. Я приняла этот новый вызов с большой радостью и ставлю своей целью дальнейшее развитие не только уникального личного бренда Иги, но и продвижение ценностей, которые его сопровождают и которые он представляет», — приводит слова Сульгостовской PRoto.