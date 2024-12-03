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Бывший PR-менеджер Швёнтек высказалась об окончании их работы на фоне допинг-дела

Бывший PR-менеджер Швёнтек высказалась об окончании их работы на фоне допинг-дела
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Паула Воллека, бывший PR-менеджер пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» второй ракетки мира польки Иги Швёнтек прокомментировала окончание их сотрудничества с теннисисткой после трёх лет работы.

«Почти четыре года сотрудничества с Игой были незабываемым приключением для меня как для человека, просто увлечённого спортом, но в то же время они стали серьёзным профессиональным испытанием. Я буду с особой теплотой помнить все благотворительные и социальные проекты, которые мы сделали за время этой совместной работы, принося позитивные изменения в этот мир. Желаю Иге и всей команде удачи в их дальнейшем развитии. Наконец-то я смогу найти время для чего-то, что находится за пределами PR-индустрии», — приводит слова Воллеки PRoto.

Напомним, новым менеджером Швёнтек станет Дарья Сульгостовска.

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