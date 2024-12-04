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«Сейчас стало намного лучше». Рууд — о конфликте с Руне на «Ролан Гаррос» — 2022

«Сейчас стало намного лучше». Рууд — о конфликте с Руне на «Ролан Гаррос» — 2022
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о конфликте с датчанином Хольгером Руне на «Ролан Гаррос» в 2022 году.

«Такие вещи могут вырваться из ваших уст в пылу сражения. Мы с Хольгером поговорили об этом и снова стали друзьями. Он, наверное, повзрослел, как и я. А потом ты оставляешь подобные вещи в прошлом.

Я впервые встретил его, когда ему было 17 лет. Следил за его развитием, он стал фантастическим теннисистом, а также очень хорошим парнем. Мы отлично ладим друг с другом. Атмосфера сейчас стала намного лучше, чем два года назад», — приводит слова Рууда Ekstra Bladet.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2022 Рууд и Руне в четвертьфинале поспорили из-за отметок на грунте. Матч завершился со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 в пользу норвежца. После Руне обвинил Рууда, что тот накричал на него в раздевалке. Рууд в ответ на это заявил, что Руне нужно повзрослеть.

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