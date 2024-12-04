Теннисистам Алькарасу, Пегуле, Наварро и Шелтону вручили именные майки «Нью-Йорк Никс»

Испанский теннисист Карлос Алькарас, американцы Джессика Пегула, Эмма Наварро и Бен Шелтон посетили игру чемпионата НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Орландо Мэджик» (121:106). Клуб из Нью-Йорка выиграл матч на домашней площадке со счётом 121:106.

Теннисистам были вручены именные майки клуба «Нью-Йорк Никс».

Фото: БК «Нью-Йорк Никс»

Фото: Getty images

Сегодня, 4 декабря, в Нью-Йорке состоится выставочный турнир The Garden Cup, в котором примут участие Алькарас, Пегула, Наварро и Шелтон.

«Нью-Йорк Никс» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА, в активе команды 13 побед в 21 матче. «Орландо Мэджик» занимает третье место на Востоке, команда одержала 15 побед в 23 встречах.