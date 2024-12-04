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Теннисистам Алькарасу, Пегуле, Наварро и Шелтону вручили именные майки «Нью-Йорк Никс»

Теннисистам Алькарасу, Пегуле, Наварро и Шелтону вручили именные майки «Нью-Йорк Никс»
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, американцы Джессика Пегула, Эмма Наварро и Бен Шелтон посетили игру чемпионата НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Орландо Мэджик» (121:106). Клуб из Нью-Йорка выиграл матч на домашней площадке со счётом 121:106.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Йорк Никс: Таунс - 23, Брансон - 21, Бриджес - 19, Макбрайд - 18, Ануноби - 18, Харт - 11, Пэйн - 7, Симс - 4, Топпин, Дадье, Колек, Райан, Хукпорти
Орландо Мэджик: Вагнер - 30, Вагнер - 20, Саггс - 14, Энтони - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Да Силва - 8, Блэк - 6, Айзек - 4, Хьюстан - 3, Картер - 2, Джозеф, Ховард, Битадзе

Теннисистам были вручены именные майки клуба «Нью-Йорк Никс».

Фото: БК «Нью-Йорк Никс»

Фото: Getty images

Сегодня, 4 декабря, в Нью-Йорке состоится выставочный турнир The Garden Cup, в котором примут участие Алькарас, Пегула, Наварро и Шелтон.

«Нью-Йорк Никс» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА, в активе команды 13 побед в 21 матче. «Орландо Мэджик» занимает третье место на Востоке, команда одержала 15 побед в 23 встречах.

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