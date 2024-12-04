Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне — о зрелости: сейчас мне 21, но чувствую себя почти как 31-летний

Хольгер Руне — о зрелости: сейчас мне 21, но чувствую себя почти как 31-летний
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне заявил, что за последнее время чувствует себя более зрелым человеком.

«Насколько зрелым можно быть в 19? Вы видите много других 19-летних, которые ведут себя совсем не так, как теннисисты в этом возрасте. Когда я пришёл в ATP-тур, мне пришлось очень быстро соревноваться с людьми, которые были не на год или два, а на 10-15 лет старше. Так что это был действительно большой шаг.

Чувствую, что мне удалось его сделать. Так что сейчас мне 21, но чувствую себя почти как 31-летний», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.

Напомним, Хольгер Руне уступил Касперу Рууду в первом матче выставочного турнира «Северная битва — 2024» в норвежском Аскере со счётом 10:7 (4:6, 6:4). Во второй встрече, которая прошла в Дании, Руне обыграл Рууда со счётом 6:4, 6:2.

Материалы по теме
«Сейчас стало намного лучше». Рууд — о конфликте с Руне на «Ролан Гаррос» — 2022
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android