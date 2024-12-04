Хольгер Руне — о зрелости: сейчас мне 21, но чувствую себя почти как 31-летний

13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне заявил, что за последнее время чувствует себя более зрелым человеком.

«Насколько зрелым можно быть в 19? Вы видите много других 19-летних, которые ведут себя совсем не так, как теннисисты в этом возрасте. Когда я пришёл в ATP-тур, мне пришлось очень быстро соревноваться с людьми, которые были не на год или два, а на 10-15 лет старше. Так что это был действительно большой шаг.

Чувствую, что мне удалось его сделать. Так что сейчас мне 21, но чувствую себя почти как 31-летний», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.

Напомним, Хольгер Руне уступил Касперу Рууду в первом матче выставочного турнира «Северная битва — 2024» в норвежском Аскере со счётом 10:7 (4:6, 6:4). Во второй встрече, которая прошла в Дании, Руне обыграл Рууда со счётом 6:4, 6:2.