Новак Джокович начнёт сезон на турнире ATP-250 в Брисбене

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович начнёт сезон-2025 на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января. Серб выступит на этих соревнованиях впервые.

Кроме Джоковича на турнир заявлены 10-я ракетка мира болгарин Григор Димитров, 13-й номер рейтинга датчанин Хольгер Руне, итальянец Маттео Берреттини, американцы Фрэнсис Тиафо, Себастьян Корда, Райлли Опелка, а также австралийцы Ник Кирьос, Алексей Попырин и другие.

Действующим чемпионом турнира является Григор Димитров. В прошлогоднем финале он обыграл Хольгера Руне со счётом 7:6 (7:5), 6:4.