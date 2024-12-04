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Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин заявились на Hong Kong Tennis Open 2025

Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин заявились на Hong Kong Tennis Open 2025
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Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин заявлены на турнир категории ATP-250 Hong Kong Tennis Open 2025, который пройдёт с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.

В соревнованиях в Гонконге также примут участие итальянские теннисисты Лоренцо Музетти и Лучано Дардери, вторая ракетка Франции Артюр Фис, финалист Кубка Дэвиса — 2024 Таллон Грикспор из Нидерландов, американец Брэндон Накашима, Денис Шаповалов из Канады и другие известные теннисисты.

Андрей Рублёв — действующий победитель соревнований в Гонконге. Россиянин будет посеян под первым номером, Карен Хачанов — под третьим.

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