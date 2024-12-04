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Соболенко, Касаткина и Шнайдер выступят на турнире WTA-500 в Брисбене

Соболенко, Касаткина и Шнайдер выступят на турнире WTA-500 в Брисбене
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, девятая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина, 13-й номер рейтинга россиянка Диана Шнайдер выступят на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря по 5 января.

Помимо Касаткиной и Шнайдер, на турнире сыграют россиянки Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова, а также Джессика Пегула, Эмма Наварро, Паула Бадоса, Елена Остапенко, Виктория Азаренко и Юлия Путинцева.

Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина из Казахстана. В финале она обыграла Арину Соколенко со счётом 6:0, 6:3.

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