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Алькарас — о тандеме Джоковича и Маррея: как будто мне предстоит играть против них двоих

Алькарас — о тандеме Джоковича и Маррея: как будто мне предстоит играть против них двоих
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о сотрудничестве 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и трёхкратного победителя мэйджоров британца Энди Маррея.

«Как будто мне предстоит играть против них двоих. Для тенниса это будет невероятно», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

Напомним, Новак Джокович сообщил, что Энди Маррей будет тренировать его в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.

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