Алькарас — о работе с Ферреро и Лопесом: слушают меня больше, чем когда мне было 16 лет

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о взаимодействии его тренера Хуан-Карлоса Ферреро и нового члена команды Самуэля Лопеса.

«Они доверяют друг другу на 100%, и возможность путешествовать с ними обоими будет для меня очень полезной. Думаю, благодаря им я буду расти как игрок.

Они слушают меня гораздо больше, чем раньше, когда мне было 16 лет и мне нечего было сказать, только рот закрылся, а уши открылись», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

Напомним, до Алькараса Самуэль Лопес девять лет работал с соотечественником Карлоса Пабло Карреньо-Бустой. Первым совместным турнирном для Алькараса и Лопеса в новом сезоне станет ATP-500 в Роттердаме.