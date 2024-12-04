Карлос Алькарас: уверен, что рано или поздно стану чемпионом Австралии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поделился планами на сезон-2025.

«Я уверен, что рано или поздно стану чемпионом Австралии. Надеюсь, в этом (следующем. — Прим. «Чемпионата») году. Для меня очень важно завершить оставшиеся «Большие шлемы», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

Напомним, Карлос Алькарас в этом сезоне стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а также выиграл два турнира «Большого шлема» — Уимблдон и «Ролан Гаррос». После Олимпиады-2024 Алькарас выиграл только один турнир категории ATP (Пекин), а немецкий теннисист Александр Зверев сместил его со второй строчки мирового рейтинга.