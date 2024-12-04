WTA направили игрокам предупреждения после постов Бадосы и Линетт в интернете

Новый генеральный директор WTA Порша Арчер направила теннисистам письмо о поведении в социальных сетях. Это случилось после того, как 12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и 38-я ракетка мира из Польши Магда Линетт извинялись за посты во время турниров в Китае.

«Турниры и страны принимают нас в качестве своих гостей, затрачивая значительные усилия и средства, и очень важно уважать местную культуру регионов, в которых мы выступаем, — всё это делает наш глобальный тур успешным.

Отвратительный контент любого рода — например, изображения, ссылки, текст, видео, — связанный с культурой, историей или вредными стереотипами группы людей или региона, несовместим с ценностями, которые представляет WTA, и не будет терпим.

Подобные действия не только вызывают негативное освещение и плохо отражаются на спортсменках, но и влияют на женский профессиональный теннис в целом, а также оказывают негативное воздействие на трудолюбивую команду и персонал, организующий мероприятия WTA», — приводит слова заявления Арчер Inews.co.uk.

Напомним, Паула Бадоса в социальных сетях поделилась фотографией, на которой оттягивает глаза палочками, а Магда Линетт пошутила про происхождение ковида.