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Томми Пол похвалился своим уловом на рыбалке во время отпуска

Томми Пол похвалился своим уловом на рыбалке во время отпуска
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12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол разместил в своём аккаунте в социальных сетях фото, сделанное во время отпуска на рыбалке. Он стоит на катере с крупной рыбой в руках.

Фото: из личного архива Томми Пола

27-летний Пол — полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2023); победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде; бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Неоднократно был первой ракеткой США в одиночном разряде.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) включила Брэда Стайна из команды Томми Пола в список номинантов премии ATP Awards в категории «Тренер года».

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