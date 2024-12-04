Синнер — об отношениях с Калинской: хочу, чтобы всё развивалось естественно

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что в его жизнь добавили отношения с 14-й ракеткой мира россиянкой Анной Калинской.

«Я не думаю, что что-то изменилось. Наличие девушки — то, что либо заставляет тебя чувствовать себя хорошо, либо заставляет тебя чувствовать себя плохо. Хочу, чтобы всё развивалось естественно. Не могу позволить себе меняться как игрок или как человек. Этого не произошло, потому отношения работают», — приводит слова Синнера Esquire.com.au.

Напомним, Янник Синнер и Анна Калинская подтвердили свои отношения в мае 2024 года. На финале Открытого чемпионата США — 2024 Калинская поддерживала Синнера с трибун. Когда итальянец стал чемпионом турнира, обыграв Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5, россиянка поздравила своего парня поцелуем.