Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — об отношениях с Калинской: хочу, чтобы всё развивалось естественно

Синнер — об отношениях с Калинской: хочу, чтобы всё развивалось естественно
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что в его жизнь добавили отношения с 14-й ракеткой мира россиянкой Анной Калинской.

«Я не думаю, что что-то изменилось. Наличие девушки — то, что либо заставляет тебя чувствовать себя хорошо, либо заставляет тебя чувствовать себя плохо. Хочу, чтобы всё развивалось естественно. Не могу позволить себе меняться как игрок или как человек. Этого не произошло, потому отношения работают», — приводит слова Синнера Esquire.com.au.

Напомним, Янник Синнер и Анна Калинская подтвердили свои отношения в мае 2024 года. На финале Открытого чемпионата США — 2024 Калинская поддерживала Синнера с трибун. Когда итальянец стал чемпионом турнира, обыграв Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5, россиянка поздравила своего парня поцелуем.

Материалы по теме
WTA направила игрокам предупреждения после постов Бадосы и Линетт в интернете
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android