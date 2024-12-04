Янник Синнер: игрок, благодаря которому я сильно вырос, — это Даниил Медведев

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, над чем ему ещё предстоит поработать в своей игре, а также признался, что благодаря россиянину Даниилу Медведеву сильно вырос как игрок.

«В финале US Open я не очень хорошо подавал. Такое может случиться. Но это тот удар, для которого есть большие возможности для роста. Убеждён, что, сколько бы ты ни тренировался, у тебя всегда может случиться неудачный день. Но очень важно уметь разнообразить свои удары, чувствовать себя увереннее при выходе к сетке, работать над воллей, по-другому чувствовать мяч.

На самом деле, стараюсь не переходить в оборону. Мой теннис многогранен, но, например, до сих пор не умею хорошо играть у сетки. Теннисист, благодаря которому я очень сильно вырос, — это Медведев. Никогда не играл серв-энд-воллей, и он заставил меня практиковаться в этом, чтобы попытаться обойти его. Против некоторых мне приходится чаще выполнять длинный бэкхенд. В теннисе ты учишься на отношениях с оппонентом. Главный вопрос для игрока: как залезть в голову соперника? Если вы угадаете ответ, всё в матче изменится», — приводит слова Синнера Esquire.com.au.

Напомним, 23-летний Синнер в этом сезоне одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема», три турнира «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Кроме того, он также выиграл Кубок Дэвиса — главное командное соревнование года.