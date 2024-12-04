Синнер — о менталитете победителя: на высоком уровне не нужно сомневаться в себе

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, меняет ли менталитет победителя его как личность.

«Мы всегда говорим о результатах. Для меня они являются следствием того, что ты выражаешь на площадке. Когда находишься на высоком уровне, если тело выдерживает, не нужно сомневаться в себе, потому что результаты придут сами. Моя семья понимает меня, моя команда понимает меня, возможно, даже лучше, чем мои родители. С ними я обретаю душевное спокойствие. Мы живём в отелях, самолётах, постоянно путешествуем. Они позволяют мне быть таким, какой я есть, и понимают, что мне нужно.

Простые вещи, например, потакание некоторым своим страстям. Я люблю водить машину. Это заставляет меня чувствовать себя великолепно. В одиночестве, в изоляции включаю музыку, а потом время от времени выключаю машину и слышу звук мотора, заряжаясь таким образом», — приводит слова Синнера Esquire.com.au.

Напомним, Синнер в этом сезоне одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема», три турнира «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Кроме того, он также выиграл Кубок Дэвиса — главное командное соревнование года.