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Новак Джокович совершил точный бросок во время игры в баскетбол в Катаре

Новак Джокович совершил точный бросок во время игры в баскетбол в Катаре
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович совершил точный бросок в баскетбольное кольцо во время пребывания в Катаре.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом прохода Джоковича с завершающим точным броском.

Во время визита в Катар сербский теннисист также побывал в боксах команд Формулы-1 «Мерседес» и «Феррари». В это время в Катаре проходил 23-й этап чемпионата мира по гонкам серии Формула-1.

В данный момент Джокович находится в отпуске. Сезон-2025 он начнёт на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января.

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