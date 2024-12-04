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Янник Синнер — об успехе: нет денег, которые могут заменить здоровье и жизнь с любимыми

Янник Синнер — об успехе: нет денег, которые могут заменить здоровье и жизнь с любимыми
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что думает о своём успехе в этом виде спорта.

«Вы не поверите, но я никогда не ставил перед собой цели быть лучшим в чём-либо. Для меня важнее то, какой я человек; какими людьми себя окружаю; насколько могу им доверять. Не верю, что если ты побеждаешь, то ты хорош, а если проигрываешь, то совсем нехорош. У каждого из нас есть свои таланты. Удача заключается в том, чтобы найти способ их выразить.

Вы сталкиваетесь с гораздо большим давлением. Но я действительно верю, что нет денег, которые могут заменить здоровье и жизнь в окружении любимых людей», — приводит слова Синнера Esquire.com.au.

Ранее Янник Синнер рассказал, что в его жизнь добавили отношения с россиянкой Анной Калинской.

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