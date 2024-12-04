Первый теннисист, сдавший положительный допинг-тест: один человек изменил показания

Первый теннисист, сдавший положительный допинг-тест, испанец Игнасио Трухоль рассказал, как это произошло. В 1996 году на турнире в бельгийском Остенде у него обнаружили следы нандролона и пемолина.

«До этого никогда не бывал в Бельгии. После этого опыта я никогда не хотел туда ступать. Прекрасно помню, я сдал образец мочи перед матчем. Нам было известно, что на этом турнире был допинг-контроль. Не знаю почему, но тогда это было только в Бельгии. Я играл, уступил в четвертьфинале.

Если бы я захотел, это никогда бы не стало достоянием общественности, потому что я договорился с ними, что это не будет официально. Тогда был принцип «скрытого наказания», по которому теннисист говорит, что получил травму и теряет места в рейтинге. Но я решил защищать себя, утверждая, что доктор был тем, кто дал мне эти обезболивающие без моего разрешения. АТP был проинформирован об этом, а также о количестве, которое я получил. Были и другие нарушения — в комиссии были три доктора, и предварительным условием для вынесения приговора было то, чтобы все согласились, что я виновен. Один член комиссии был против, что аннулировало бы процесс, но ему пришлось изменить показания», — приводит слова бывшего теннисиста Relevo.

После дисквалификации Трухоль ненадолго вернулся в теннис в 1999 году, но закончил свою игровую карьеру в 2001-м.