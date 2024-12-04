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«Всё шло хорошо, пока судья не забеременела». Трухоль — о деле о первом допинге в теннисе

«Всё шло хорошо, пока судья не забеременела». Трухоль — о деле о первом допинге в теннисе
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Бывший теннисист испанец Игнасио Трухоль рассказал, что в 1996 году подал заявление в суд по делу о допинге. Он стал первым игроком в истории тенниса, сдавшим положительный допинг-тест.

«Я обратился в обычное правосудие. Дело началось очень хорошо, потому что я пытался доказать, что во всём процессе против меня было довольно много нарушений. И что ж, в конце концов дело было прекращено, я пришёл к небольшому соглашению с ними. Всё шло очень хорошо, пока судья, которая вела это дело, не забеременела, и её поменяли. С этого момента всё обернулось против меня. Это была тема, которую мои адвокаты не понимали. Они хотели проверить это от первого лица, просмотрев все дела, которые были у судьи, но мне сразу сказали, что всё стало очень грязно. После этого я заключил с ними экономическое соглашение, чтобы закрыть это дело», — приводит слова бывшего теннисиста Relevo.

После дисквалификации Трухоль ненадолго вернулся в теннис в 1999 году, но закончил свою игровую карьеру в 2001-м.

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