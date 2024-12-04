Янник Синнер: частые проигрыши Новаку Джоковичу многому научили. Это пробуждает

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о поражениях в матчах с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Я больше придерживаюсь мнения, что ты либо выигрываешь, либо учишься. Меня частые проигрыши Новаку Джоковичу многому научили. Это полезно, это пробуждает тебя. В футболе ты можешь играть против Роналду и понимать, что в следующий раз должен подготовиться лучше. Но когда наступит следующий раз? В теннисе у нас больше возможностей исправить ситуацию», — приводит слова Синнера Esquire.com.au.

Напомним, счёт личных встреч Янника Синнера и Новака Джоковича — 4-4. Серб обыграл итальянца в Монте-Карло в 2021-м, в 1/4 финала Уимблдона-2022, в 1/2 финала Уимблдона-2023 и в финале Итогового турнира ATP — 2023. Синнер же оказался сильнее Джоковича в групповом этапе Итогового турнира ATP — 2023, в 1/2 финала на Кубке Дэвиса — 2023, в 1/2 финала Australian Open — 2024 и в финале «Мастерса» в Шанхае — 2024.