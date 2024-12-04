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Янник Синнер рассказал, что сделал не так в этом году

Янник Синнер рассказал, что сделал не так в этом году
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер считает, что в этом году он недостаточно проводил времени с людьми, которых любит.

«Теннис важен, но я не проводил достаточно времени с людьми, которых люблю. Мне нужно найти время для этого, потому что некоторые вещи проходят и никогда не возвращаются», — приводит слова Синнера Esquire.com.au.

Напомним, тётя Янника Синнера Мегги Раучегге скончалась в возрасте 56 лет. Итальянец посвятил ей победу на US Open — 2024.

23-летний Синнер в этом сезоне одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема», три турнира «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Кроме того, он также выиграл Кубок Дэвиса — главное командное соревнование года.

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