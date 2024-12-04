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«Он может помочь мне подняться в рейтинге». Кэти Бултер — об Алексе де Миноре

«Он может помочь мне подняться в рейтинге». Кэти Бултер — об Алексе де Миноре
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24-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер рассказала о своих отношениях с бой-френдом австралийцем Алексом де Минором, занимающим девятую строчку в рейтинге ATP.

«Любой, кто следил за нашей карьерой, видел, как мы росли вместе на корте и за его пределами. Очень приятно осознавать, что всё идёт хорошо и что мы также можем вместе наслаждаться отпуском.

Мы помогали друг другу разными способами. Он всегда готов дать мне совет, и у него есть определённый авторитет, поэтому я время от времени прислушиваюсь к нему. Он давно занимается этим видом спорта, хотя и так молод. Он уже прошёл тот путь, по которому я иду сейчас. Возможно, сейчас я провожу на корте немного больше времени, чем он, поэтому у меня немного другая точка зрения, с которой могу ему помочь. И Алекс может помочь мне подняться в рейтинге. Он помог мне ещё больше расширить мои возможности и вселил в меня уверенность, что я могу быть там, где он сейчас», — приводит слова Бултер Sky Sports.

Напомним, в июле 2024 года Бултер и де Минор в один день выиграли свои турниры: он в Хертогенбосхе (Нидерланды), а несколько часов спустя она в Ноттингеме (Великобритания). Бултер и Де Минор вместе уже более четырёх лет. Они могут сыграть друг против друга в начале сезона 2025 года, если Великобритания и Австралия попадут в одну группу на United Cup.

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