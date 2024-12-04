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Дель Потро опубликовал трогательный пост, где поблагодарил Джоковича за прощальный матч

Дель Потро опубликовал трогательный пост, где поблагодарил Джоковича за прощальный матч
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Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро обратился к 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу после прощального матча аргентинца.

«Дорогой Ноле, не могу не поблагодарить тебя за всё, что ты сделал для меня с того дня на ужине в Майами, когда ты согласился на эту великую глупость — быть частью моего прощания в Аргентине, несмотря на твой очень сложный сезон. С того момента и до того дня, когда вы покинули мою страну, вы проявили щедрость, которую я никогда не забуду.

Бесконечно благодарен тебе и всей команде за то, что вы были доступны во всех деталях, в любых нуждах. Ты понимал и осознавал ситуацию, в которой я находился, и был лучшим партнёром на поле и за его пределами, чтобы сделать прощание реальностью, которую даже в лучших мечтах я не мог себе представить.

Твоё присутствие не только сделало это событие незабываемым для меня и моей семьи, но и вышло за рамки тенниса. Целая страна смогла насладиться и проникнуться тобой, и стало ясно, что ты — величайший не только в истории тенниса, но и в жизни. Аргентина любит тебя, и мы бесконечно благодарны за шоу, щедрость и самоотверженность, которые ты проявил, чтобы сделать этот день идеальным.

Чувствую, что из всего этого родилось нечто особенное: искренняя дружба, которая будет длиться вечно.
Я очень люблю тебя, мой друг», — написал дель Потро в социальных сетях.

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