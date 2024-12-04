«Он вывел мою игру на новый уровень». Кэти Бултер — о бывшем тренере Энди Маррея

24-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер рассказала о работе с тренером по фитнесу Мэттом Литтлом, бывшим членом команды Энди Маррея.

«Смена тренера по фитнесу была важна для меня в психологическом и физическом плане, потому что это поддерживает интерес, это что-то новое. Это то, чего я не делала очень давно, и Мэтт стал большим подспорьем для моей команды, и, очевидно, у него большой опыт. Он работал с Энди 17 или 18 лет.

Он занимался со мной теннисом и вывел мою игру на новый уровень. Его вера в меня, его уверенность в моих силах подстёгивают меня, и он также знает, как преодолеть мои ограничения. Все собрались вместе, и он сыграл огромную роль в этом успехе», — приводит слова Бултер Sky Sports.