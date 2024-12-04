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Мария Шарапова опубликовала пост по итогам участия в мероприятии British Fashion Awards

Мария Шарапова опубликовала пост по итогам участия в мероприятии British Fashion Awards
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова прокомментировала участие в мероприятии British Fashion Awards. Спортсменка вручила награду в номинации «Новаторство» Ремо Руффини, исполнительному директору бренда Moncler.

«Удостоилась чести вручить награду Ремо Руффини. Настоящий подарок — наблюдать, как команда Moncler вдумчиво и креативно позиционирует себя в мире моды», — написала Шарапова на своей странице в социальных сетях.

British Fashion Awards — церемония, ежегодно проводимая в Великобритании с 1989 года для демонстрации британских дизайнеров и вручения наград тем, кто внёс наиболее значительный вклад в развитие индустрии моды в течение года.

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