Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей не планирует руководить Джоковичем на турнире ATP-250 в Брисбене

Энди Маррей не планирует руководить Джоковичем на турнире ATP-250 в Брисбене
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей не планирует ехать с 24-кратным победителем мэйджоров Новаком Джоковичем на турнир категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января. Об этом сообщает TennisUpToDate.

Напомним, ранее стало известно, что Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.

Действующим чемпионом турнира в Брисбене является Григор Димитров. В прошлогоднем финале он обыграл Хольгера Руне со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Серб выступит на этих соревнованиях впервые.

Материалы по теме
Новак Джокович начнёт сезон на турнире ATP-250 в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android