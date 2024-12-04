Паула Бадоса опубликовала фото в купальнике с отдыха в Дубае

Испанская теннисистка 12-я ракетка мира Паула Бадоса показала, как проводит отпуск. На фото спортсменка загорает на крыше одного из дубайских комплексов.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

Бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2. Испанская теннисистка сыграла в одиночном разряде против второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек и уступила со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Ранее Бадоса и её возлюбленный, 12-й номер мирового рейтинга греческий теннисист Стефанос Циципас посетили снежную Исландию.