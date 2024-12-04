Хольгер Руне победил Каспера Рууда на выставочном турнире «Северная битва»

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне стал победителем выставочного турнира «Северная битва» — 2024, в котором играл с шестой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Соревнования проходили в рамках двухматчевого противостояния.

Первую встречу в Норвегии выиграл Рууд (4:6, 6:4, 10:7). Второй матч, который прошёл в Дании, остался за Руне со счётом 6:4, 6:2. Победитель «Северной битвы» определился в супер-тай-брейке. Его выиграл Хольгер Руне со счётом 10:6.

Напомним, Руне неоднозначно провёл сезон, по ходу которого не один раз сменил наставника. Датский теннисист не смог квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP — 2024, который прошёл в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Каспер Рууд в этом сезоне дошёл до полуфинала Итогового турнира ATP, где уступил итальянцу Яннику Синнеру, также норвежец стал победителем турниров в Женеве и Барселоне.